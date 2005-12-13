Юрмала рассчитывает развивать туризм за счет туристической пошлины28.08.2013 17:40
Юрмальская дума утвердила новые обязательные правила о пошлине на прием отдыхающих и туристов на административной территории города, которая призвана способствовать развитию туризма и расширению... >>>
Трукснис: "Новая волна" приносит Латвии 28 миллионов долларов22.08.2013 06:40
"Новая волна" необходима не только для Юрмалы, но и для экономического развития всей страны. Об этом в интервью телепередаче LNT "900 секунд" заявил мэр Юрмалы Гатис Трукснис. Он... >>>
Новая Дума свое рабочее время тратит исключительно на поиск просчетов, допущенных старой Думой05.08.2013 11:19
Каждый раз после выборов возникают надежды, что с приходом к власти новых лиц все стремительно изменится: уровень жизни вырастет, рабочие места появятся, тарифы снизятся и т.д. Но радужным... >>>
Господа, будем продолжать прыгать?31.07.2013 18:43
Каждый раз после выборов возникают надежды, что с приходом к власти новых лиц все стремительно изменится: уровень жизни вырастет, рабочие места появятся, тарифы снизятся и т.д. Но радужным... >>>
Поток туристов во время "Новой волны" не уменьшился26.07.2013 12:40
Число туристов, посещающих Латвию во время "Новой волны", сохраняется на уровне прошлого года, рассказал директор Государственного агентства по развитию туризма Арманд Слокенбергс. "Никаких... >>>
TAVA: от "Новой волны" выигрывает вся туристическая отрасль Латвии26.07.2013 11:50
Количество туристов, которые посещают Латвию во время конкурса "Новая волна", в этом году сохранилось на прошлогоднем уровне, заявил в интервью агентству BNS директор Государственного... >>>
На время "Новой волны" в Юрмале по большим ценам распроданы все гостиничные номера22.07.2013 11:40
С 23 по 28 июля в Юрмале будет проходить привлекающий большое внимание телезрителей и туристов музыкальный фестиваль "Новая волна". Простые юрмальчане не очень рады этому... >>>
"Новая волна": в Юрмале распроданы все гостиничные номера22.07.2013 11:25
С 23 по 28 июля в Юрмале будет проходить привлекающий большое внимание телезрителей и туристов музыкальный фестиваль "Новая волна". Простые юрмальчане не очень рады этому событию, потому что в... >>>
Центр госязыка запретил переводить названия на вокзалах27.05.2013 10:19
В Латвии туристическая отрасль время от времени воюет с Центром госязыка по поводу употребления слов не на латышском. На этот раз причиной конфликта стали 5 слов, которые железнодорожная... >>>
Центр госязыка против английских слов на табло в Юрмале27.05.2013 09:40
Туристическая отрасль время от времени спорит с Центром государственного языка по поводу использования иностранных языков в Латвии. На сей раз накануне летнего сезона в центре конфликта... >>>